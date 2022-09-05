Bakan Şan, Yeşilırmak’ın kurtuluşunun 48. yıl dönümü için mesaj yayımladı

“Bayrağımızı Yeşilırmak’ta dalgalandıran Mehmetçik, mücahit ve mücahidelerimize minnet duygularımı sunuyorum”

Maliye Bakanı Alişan Şan, Yeşilırmak’ın kurtuluşunun 48. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şan mesajında, “Ada üzerinde vermiş olduğumuz varlık mücadelesi hiç kuşkusuz ki kahraman mücahit ve mücahidelerimizin inançla Türk askerinin geleceğini beklemesi ve bu kurtuluş anın gerçekleşmesi sayesinde başarıyla taçlandırılmıştır” ifadelerini kullandı.

Şan’ın mesajı şöyle:

“20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtıyla kısmi özgürlük sağlanmış, 14-16 Ağustos 1974 tarihleri arasında gerçekleştirilen Mutlu Barış Harekâtı’nın ikinci safhasında ise birçok bölgemiz bağımsızlığına kavuşmuştur. 16 Ağustos 1974 tarihinde BM’nin ilan ettiği ateşkes çağrısıyla İkinci Mutlu Barış Harekâtı’na son verildiğinde ise Yeşilırmak Bölgesi topraklarımıza katılamamıştır. Bölge halkımızın dirayetli duruşu ve bölgeye konuşlanan Türk Komando Tugayı’nı Yeşilırmak’a davet etmesiyle birlikte İkinci Mutlu Barış Harekâtı’ndan 20 gün sonra, önce mücahitlerimiz ardından da Türk askeri bölgeye ulaşarak 11 yıl beklenen özgürlüğü halkımıza hediye etmiştir.

Bizlere özgür bir vatan toprağı bırakan kahraman Mehmetçik, mücahit ve mücahidelerimizin bırakmış olduğu topraklarda artık genç bir Cumhuriyetimiz var.

Onlardan almış olduğumuz değerleri yaşatarak, her alanda güçlü bir KKTC’yi yarınlara taşımak hepimizin başlıca görevi olduğu bilinciyle hareket ederek yarınlarımızı kurguluyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız her çalışmaya hiç kuşkusuz yoklukta ve zorlukta var olmayı bilen büyüklerimizin mücadelesi bizlere yol göstermektedir. Onların canı pahasına bizlere emanet ettiği kutsal değerleri koruyarak geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğimiz bir ekonomik alt yapının da temellerini atarak yolumuza devam edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

Yeşilırmak’ın 48. kurtuluş yıl dönümünü kutladığımız, Mehmetçik ve mücahit kucaklaşmasının yaşandığı bu günde, topraklarımızı özgürlüğüne kavuşturup bayrağımızı dalgalandıran aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi rahmetle anarken, hayatta olanlara sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum. Hepsine minnet ve saygılarımı iletiyorum”

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05/09/2022 11:30