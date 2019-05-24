Bakan Sucuoğlu Bakanlık Bürokratları İle Biraraya Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Bakanlık bürokratlarıyla çalışma toplantısı yaptı.

Dün görevi devralan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı Dr. Faiz Sucuoğlu hızlı bir şekilde çalışmalarına başladı. Bakanlık bürokratları ve personeli ile bir araya gelerek çalışma toplantısı gerçekleştiren Bakan Sucuoğlu, Bakanlığın faaliyetleri ve projeleri hakkında bürokratları ile bilgi alışverişinde bulundu.

Bakanlığına bağlı daire müdürleri ile yaptığı toplantıda, her dairenin faaliyeti ve projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunan Sucuoğlu, yeni dönemde yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.