Bakan Sucuoğlu’ndan Başsağlığı Mesajı

Bakan Sucuoğlu: "Engelli camiasına büyük hizmetler ve katkılar sağladı"

ads
04/12/2019
HK

ads
Bakan Sucuoğlu’ndan Başsağlığı Mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu;  engelli camiasına büyük katkılarda bulunmuş olan, Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  Engelli İstihdam Bölümü Sorumlusu, Kıbrıs Türk Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Sedat Hacımehmet’in hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Sucuoğlu mesajında, "Engelli camiasına büyük hizmetler ve katkılar sağlamış,  Bakanlığımızın sevilen personeli, değerli mesai arkadaşımız Sedat Hacımehmet’i , kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır  diliyorum" ifadelerini kullandı.

04/12/2019 17:41
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: faiz sucuoğlu, haber, kıbrıs, Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  Engelli İstihdam Bölümü Sorumlusu, Kıbrıs Türk Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Sedat Hacımehmet,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.