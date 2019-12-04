Bakan Sucuoğlu’ndan Başsağlığı Mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu; engelli camiasına büyük katkılarda bulunmuş olan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Engelli İstihdam Bölümü Sorumlusu, Kıbrıs Türk Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Sedat Hacımehmet’in hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Sucuoğlu mesajında, "Engelli camiasına büyük hizmetler ve katkılar sağlamış, Bakanlığımızın sevilen personeli, değerli mesai arkadaşımız Sedat Hacımehmet’i , kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

04/12/2019 17:41