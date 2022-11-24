Bakan Taçoy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti

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24/11/2022

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Bakan Taçoy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Öğretmenler Günü dolayısıyla Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı  Mağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, merkez öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Taçoy ziyarette öğretmenlere hitaben, “Özel çocuklarımızın özel öğretmeni olan sizler,  büyük fedakârlıklarla çocuklarımız için çalışıyor ve canınızdan can katıyorsunuz. Olağanüstü gayretleriniz için öğrenci ve velilerimiz adına sizlere teşekkür ediyor, Öğretmenler Gününüzü kutluyorum” dedi.

24/11/2022 13:34
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