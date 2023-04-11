Bakan Taçoy: Bunların hesabını yaparak bu karara yöneldim

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, insanların kaliteli elektriğe kavuşmak istediğini söyledi.

Kamu İhale Yasası’nda birçok değişiklik yapıldığını, çoğunu reddettiğini belirten Taçoy, “Bugünkü aşamada buna onay verdim. Doğrudan alım ve 50 milyon dolar yatırım konusunu önemsiyorum. Bunların hesabını yaparak bu karara yöneldim” dedi.

1996’da Kıb-Tek’te en uzun eylemin yapıldığını da anımsatan Taçoy, “Kıb-Tek özelleştirilmez ama Kıb-Tek’in gelişmesi şarttır. Ben suçlu, sen suçlu tartışmaları yapılıyor ama hepimiz suçluyuz” dedi.

Enterkonnekte sisteme geçen Malta’yı örnek veren Taçoy, ülkedeki tartışmaların hakkıyla sonuçlanmasını istedi.

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11/04/2023 14:26