Bakan Taçoy, Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileriyle görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Görüşmede, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Avar, İnsan Kaynakları Müdürü Serhat Gezgin, Marka İletişim Müdürü Özlem Kavaz Soykan ve Kurumsal Portföy Yöneticisi Osman Nazlı da yer aldı.

Projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi veren Murat Küçüközdemir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a görevinde başarılar diledi.

Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek verdiklerini ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte bir çok projeye katkı sağladıklarını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da ziyaretlerinden dolayı Kuzey Kıbrıs Turkcell ekibine teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile yürüttükleri iş birliğinin önemine vurgu yapan Taçoy, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in projelerini yakından takip ettiğini ifade ederek özellikle sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek ve katkının önemine işaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın engelliler, çocuklar, yaşlılar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine ve insana dokunan bir bakanlık olduğunu vurgulayan Taçoy, özellikle sosyal sorumluluk projelerinde iki kurum arasında yürütülen işbirliğinin önemine değinerek, ‘‘Bu iş birliğinin devamını sağlamak ve geliştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Görüşmenin sonunda Murat Küçüközdemir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy adına dijital sosyal sorumluluk platformu “gonuldenbagliyiz.biz” üzerinden yaptıkları bağış için bir sertifika takdim etti.

Bu habere tepkiniz:



16/06/2022 16:06