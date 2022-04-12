Bakan Taçoy, Onkoloji Merkezi’ni Ziyaret Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kanser Haftası nedeniyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Merkezi’ni ziyaret etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, tedavi gören çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

Hasan Taçoy, KKTC’nin dünya kanser sıralamalarında üst seviyelerde yer aldığına işaret ederek, farkındalığın hayat kurtarma noktasında ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Taçoy, Çocuk Onkoloji Uzm. Dr. Dilek Bilgen ve servis çalışanlarıyla da görüşerek, tedavi gören hastalar ve Onkoloji Hastanesi ile ilgili detaylı bilgi aldı.

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12/04/2022 10:22