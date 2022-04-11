Bakan Taçoy Onkoloji Merkezini Ziyaret Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Bakanlık Müsteşarı Berhan Ongan 1-7 Nisan kanser haftası nedeniyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Merkezini ziyaret etti.

Bakan Taçoy, tedavi gören çocukları tek tek ziyaret etti, aileleri ile tanıştı ve sohbet etti. Bakan Taçoy KKTC’nin ne yazık ki dünya kanser sıralamalarında üst seviyelerde yer aldığını belirterek, farkındalığın hayat kurtarma noktasında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladı.

Bakan Taçoy Çocuk Onkoloji Uzm. Dr. Dilek Bilgen ve servis çalışanları ile de görüşerek tedavi gören hastalar ve Onkoloji Hastanesi ile ilgili detaylı bilgiler aldı.

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11/04/2022 20:00