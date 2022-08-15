Bakan Taçoy temaslarına Anıtkabir ziyareti ile başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın davetlisi olarak Ankara'da..

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15/08/2022

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Bakan Taçoy temaslarına Anıtkabir ziyareti ile başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan ve Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri ile Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın davetlisi olarak temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti. Bakan Taçoy temaslarına Anıtkabir ziyareti ile başladı.

Atatürk’ün mozolesine çelenk koyan Bakan Taçoy Anıtkabir özel defterini imzaladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve beraberindeki heyet Türkiye Cumhuriyeti ile İş Birliği Eylem Planı çerçevesinde biz dizi görüşmeler gerçekleştirilecek.

BRT

15/08/2022 13:09
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TAGS: Bakan, Taçoy temas, Anıtkabir, ziyaret,
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