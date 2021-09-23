Bakan Üstel, Akdoğan Sağlık Merkezi, Vadili Sağlık Odası, ve Paşaköy Sağlık Odası’nı ziyaret etti

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Akdoğan Sağlık Merkezi, adili Sağlık Odası, ve Paşaköy Sağlık Odası’nı ziyaret etti.

Vadili ve Paşaköy Belediyelerini de ziyaret eden Bakan Üstel, belediye başkanları Mehmet Adahan ve Habil Tülücü’den bölge halkının sağlık konusunda beklentileri ile ilgili bilgiler aldı.

Akdoğan Sağlık Merkezi’nde antijen testlerinin yapılması için gerekli adımların atıldığını belirten Bakan Üstel, Paşaköy Sağlık Odası’nda da incelemelerde bulunduklarını, sağlık odasının daha aktif hizmet sunması için harekete geçeceklerini, önümüzdeki hafta itibariyle Akdoğan Sağlık Merkezi’nde antijen testlerinin yapılacağını söyledi.

Ziyaretleri kapsamında bölge halkı ile de bir araya gelen Bakan Üstel’e ziyaretlerinde Bakanlık Müsteşar Doç. Dr. Deren Oygar, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa eşlik etti.

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23/09/2021 16:33