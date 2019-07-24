Bakan Üstel, Ankara’ya gidiyor

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşmek üzere bugün Ankara’ya gidiyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Üstel günü birlik gerçekleştireceği Ankara ziyaretinde, Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile saat 14.00’de bir araya gelecek.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’e Ankara ziyaretinde, Bakanlık Müsteşarı Mustafa Erişmen ve Bakanlık Özel Kalem Müdürü Batu Beyit eşlik edecek.

BRTK