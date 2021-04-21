Bakan Üstel: Hükümetin gündeminde tekrar kapanma yok

Sağlık Bakanı Ünal Üstel Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, koronavirüs tedbirlerine vatandaşların da dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Bakan Üstel, esas denetimden sorumlunun yerel yönetimler olduğunu belirtti. Yerel yönetimlere ceza yetkisi verdiklerinin İfade eden Üstel, “Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara caydırıcı olması için cezaları arttırdık”dedi.

Bakan Üstel’in açıklamalarından satır başları:

Bütün yük Sağlık Bakanlığı’na bırakılırsa zorlanırız. Mali kaynaklar azaldı. Yeni istihdam olanağı yok dolayısıyla ilçe emniyet kurallarında denetim sağlanmalı. Vatandaş da bireysel tedbirlere dikkat etmeli, kurallara uymayanları şikayet etmekten çekinmemeli.. Bu sorumluluğu paylaşırsak açılımlar devam edebilir.

Sağlık Bakanlığı gerekli denetimleri yapmıyor diye eleştiriyorlar. Bakanlıkta yeterli personel yok. Esas denetimden sorumlu yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimlere ceza yetkisi verdik. Caydırıcı olması için cezaları arttırdık. Sektörler kendini denetlemek zorunda. Açılım için otokontrol sağlanmalı.

Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. İnsanımız açlıkla karşı karşıya . O yüzden herkes üzerine düşen görevi yapmalı. Şu anda hükümetin gündeminde tekrar kapanma yok.

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21/04/2021 14:44