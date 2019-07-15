HABER KIBRIS

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Bakan Üstel KTSO yetkililerini kabul etti

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15/07/2019

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Bakan Üstel KTSO yetkililerini kabul etti

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Candan Avunduk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) yetkililerini kabul etti.

Bakan Üstel kabulünde yaptığı konuşmasında, KTSO’nın KKTC ekonomisi için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, devletin görevinin sanayicinin önünü açmak olduğunun altını çizdi.

“Üretmeyen toplum, yok olmaya mahkumdur” diyen Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, üretilen ürünlerin gerek iç pazarda gerekse de dış pazarda daha çok tercih edilmesinin devletin en önemli sorumluluğu olduğunu belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, yerli sanayinin desteklenmesi adına, özellikle turizm alanında yerli ürünlerin tercih edilmesi için ilgili sektörlerle geçmişte istişarelerinin olduğunu hatırlatarak, bugün de aynı noktada olduklarını ve konu ile ilgili girişimlerinin olacağını belirtti.

 

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TAGS: Üstel, KTSO
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