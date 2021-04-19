Bakan Üstel, Tıp-İş ile bir araya geldi

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Tıp- İş Başkanı Dr. Ahmet Varış ve yönetim kurulu üyelerini bakanlıkta kabul etti.

Varış, 5 Nisan 2021 tarihinde başlayan ve 2 haftadır devam eden eylemlerini, elektif ameliyatlar, anjiyolar ve diğer invaziv işlemlerin durdurulması şeklinde genişleterek devam ettirdiklerini belirtti.

Varış, hekimlere verilen ücretsiz yemek kısıtlamasına gidilmesi, uzun zamandır ödenmeyen ek mesai ücretleri, hekim kadrolarının açılmaması ve hayat pahalılığının durdurulması nedeniyle eylem yaptıklarını kaydetti.

Varış, Sağlık Bakanı Dt. Üstel’in çağrısı üzerine bakanlığa geldiklerini, sorunlarla ilgili değerlendirme yapmaları ve taleplerini iletmek için yaptıkları bu görüşme nedeniyle Bakan Üstel’e teşekkür ettiklerini söyledi.

Bakan Üstel, 2016 yılından bu yana hekim kadrolarının açılmayışı nedeniyle hekimlerin sözleşmeli kadro ve bazı haklardan mahrum olarak çalışmak zorunda olduklarını, bunun yanı sıra hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulması, ek mesai ödeneklerinin uzun süredir karşılanmaması, ücretsiz yemek servisinin durdurulması gibi sorunların farkında olduğunu ve ortak bir noktada sorunların aşılması gerektiğini belirtti.

Üstel, 2018 yılından bu yanan meclis komisyonunda bekleyen Yataklı Tedaviler Kurumu Dairesi Teşkilat Yasası’nın komisyonda bir türlü görüşülmediğini vurguladı.

Bakan Üstel, göreve gelmeleri ile birlikte ilk önce tüm sağlık çalışanlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla bir araya geldiklerini, özellikle pandemi sürecinde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için sürekli diyalog halinde olduklarını belirtti.

Tıp-İş ile biraraya gelerek sorunları masaya yatırdıklarını belirten Üstel, sıkıntıların çözümü için bugün Başbakan ve bakanlarla bir kez daha görüşeceğini, pandemi sürecinden geçerken devletin mali kaynaklarının azaldığı bir dönemde ortak bir noktada buluşulabileceğine inandığını kaydetti.

Üstel, vatandaşların sağlıktaki eylemlerden dolayı sıkıntı yaşamaması için süratli bir şekilde çözüm aradıklarını, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Üstel, hekim kadroları konusunda bakanlık tarafından çalışma başlattıklarını ve personel dairesine konuyla ilgili görüşlerini aktardıklarını, kadroların ivedilikle açılması için sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Bu habere tepkiniz:



19/04/2021 15:37