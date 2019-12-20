Bakan Üstel: Turizmde yüzde 10’luk bir yükselişe geçtik

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, mecliste milletvekillerinin yaptığı konuşmalardan, turizmin lokomotif sektörü olmaya devam ettiğinin görüldüğünü kaydetti.

Hükümetin 6 aylık süresinde yıl sonuna kadar koydukları hedefleri yerine getirdiklerini ifade eden Üstel, hükümet programındaki hedeflerin tamamının gerçekleştirileceğini söyledi.

Teşvikler konusuna değinerek, teşviklerin 2017’den bu yana ödenmediğinin söylendiğini, kendilerinin ise Haziran 2019’da görevi devraldıklarını anlatan Bakan Üstel, turizm teşvik ödemelerine başlandığını, 2020’de de devam edeceğini, bundan sonraki sürede de hükümetin bunu şekillendireceğini belirtti.

Turizm strateji planı konusunu da tamamladıklarını ifade eden Bakan Üstel, 11 Ocak’ta Turizm Şurası’yla bunun gerçekleştirileceğini söyledi.

Bakan Üstel, turizmde sayıların yükseltildiğini, turizmin tanıtım, reklam ve ulaşım anlamına geldiğini, Avrupa’nın her yerinde North Cyprus olarak tanıtım filmleri hazırlandığını ve yayımlanacağını anlattı.

Haziran ayından bu yana yapılan istatistik çalışmalarına değinen Bakan Üstel, göreve geldikleri günden bu yana turizmdeki düşüşü durdurarak, yüzde 10’luk bir yükselişe geçtiklerini söyledi.

Bakan Üstel, göreve geldikleri günden bu yana turizmde hiçbir düşüş yaşanmadığını sözlerine ekledi.

Meclis’te daha sonra Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.

20/12/2019 11:54