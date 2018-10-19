Bakan uyardı: Muhatap bakanlık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bugün yaşanan “kayıp Bangladeşli” skandalının ardından, yurt dışından işçi getiren aracı şirketlerle ilgili ciddi uyarıda bulundu.

Bakan Zeki Çeler, yabancı işçi getirilme prosedürünü hatırlatarak, aracı şirketlere güvenilmemesini istedi.

Anımsanacağı üzere, bugün, Kırmızıgil Şti. tarafından özel bir şirket aracılığı ile adaya getirilen 10 Bangladeşli adaya giriş yapmasına rağmen bulunamamıştı.

Bunun üzerine, Kırmızıgil, polise giderek adaya işçi getiren ve ciddi haksız kazanç elde eden Saleh Danışmanlık Şti. hakkında şikayetçi olmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yurt dışından yabancı işçi getirme hususunda hizmet veren aracı kişi ya da kurumlara başvurulmaması için uyarıda bulundu ve İş Yasası’nın 61. Maddesini hatırlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan basın duyurusu şu şekilde:

" Son günlerde , Bakanlık olarak; ülkemizde, işverenlerimizin üçüncü dünya ülkelerinden çalışma izni ile yabancı uyruklu eleman getirirken , bu konuda hizmet veren bir takım aracı kişi ve kurumlar tarafından mağdur edildiğini üzülerek gözlemlemekteyiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, ülkemize yurt dışından eleman getiren aracı kişi ve kurumlarla hiçbir bağı ve bağlantısı olmadığı gibi, söz konusu kişi ve kurumların KKTC’de yasal bir statüsü de bulunmamaktadır. Ülkemizde yürürlükte olan 22/1992 Sayılı İş Yasası’nın 61. Maddesine göre: " İşçilere iş bulmak, işveren ve işlere işçi bulmak için, kazanç amacı ile olsun veya olmasın faaliyet gösterilmesi, çalışılması veya büro açılması yasaktır." Bu konuda tek yetkili, yasal mevzuat gereği, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır.

Bakanlık olarak işverenlerimize tavsiyemiz, yurt dışından işçi talep ederken, çalışma izni çıkarılacak işçilerin niteliklerinin iyice araştırılması, işçilerin ülkeye girişinden kalacağı yere kadar, çalışma izin işlemleri sürecinin takipçisi olmaları ve gereken hassasiyeti göstermeleridir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.