Bakan ve sendika uzlaşıya yakın

Haber Kıbrıs-Bahadır AYNA

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, bugün başbakanlık binasında, Başbakan Tufan Erhürman ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ile gerçekleştirdikleri toplantı ile ilgili Haber Kıbrıs’a konuştu.

Özkıraç, başbakanlık binasında gerçekleştirilen toplantıda bir takım kararlar üzerinde uzlaşıldığını ve kararların yarın Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami tarafından açıklanacağını duyurdu.

Başkan Özkıraç görüşmede Başbakan Tufan Erhürman, Enerji ve Ekonomi Bakanı Özdil Nami’nin yanı sıra bazı bürokratların yer aldığını kaydetti.

Şu noktada EL-SEN’in pazartesi günü grev yapacağını aktaran Özkıraç, yarın yapılacak açıklamaya göre EL-SEN yönetiminin bir karar alacağını söyledi.

Başbakanlık binasında gerçekleştirilen görüşmenin detaylarını aktaran EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, EL-SEN’in yatırımlardan yana olduğunu ve zam politikalarını reddettiklerini söyledi.

Özkıraç, yapılan görüşmenin yararlı bir görüşme olduğunu ve yatırımların yapılacağı noktasında görüş birliğinin sağlandığını belirtti.

Haber Kıbrsı’a konuşan Özkıraç, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu’nun görevden alınmasına EL-SEN’in kesinlikle karşı çıktığını ancak burada kişilerin değil halkın çıkarının gözetilmesi gerektiğini savundu. Özkıraç, Hüdaoğlu’nun yatırımlara onay verilmesi noktasında ortaya ciddi bir özveri koyduğunun altını çizdi. Özkıraç Kıb-Tek’e yeni atanacak olan Yönetim Kurulu Başkanı için EL-SEN’den görüş alınacağını vurguladı.

Özkıraç, yapılan görüşme sonrası alınacak kararların Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami tarafından açıklanacağını söyledi.

Özkıraç, İhale Komisyonu sürecinin bir an önce sonuçlandırılması gerektiği yönünde de görüş birliğinin sağlandığını ekledi.