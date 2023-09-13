Bakan Yerlikaya: 258 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı GAMER'de `Ankara90` medya buluşmaları kapsamında Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, açıklamalarında şunları kaydetti;

"37'si bombalı saldırı olmak üzere 44 eylem önlendi"

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarının satır başları şöyle;

Son 90 günde terör örgütlerine yönelik İHA'larımız, SİHA'larımız 15 bin 40 saat uçuş gerçekleştirdiler. Toplam 43 bin 90 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 40' teslim, 27'si ölü, 258 terörist etkisiz hale getirildi. Bu süreçte, 37'si bombalı saldırı olmak üzere 44 eylem önlendi. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele sürecek.

Evlat nöbeti

Teröre katılım sayıları yok denecek kadar azalırken Diyarbakır annelerinin feryatları 5. yılına girdi. PKK'dan kaçarak devlete sığınan ve evlat nöbeti bekleyen ailelerine kavuşanların sayısı 46'ya yükseldi.

Zehir tacirlerine göz açıtırılmadı. Son 90 günde 53 bin 929 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 65 bin 13 şüpheliden 5 bin 966'sı tutuklandı.

Siber suçlar

Terörle iltisaklı 56 binden fazla sosyal medya hesabına ilişkin işlem yapılarak, gözaltına alınan 424 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Mafyavari örgütlere göz açtırmayacağız. Son 90 günde organize suç örgütlerine düzenlenen yüzlerce operasyonda yakalanan bin 767 şüpheliden 430'u tutuklandı.

6 Şubat asrın felaketi

2 milyon 522 bin 294 binanın hasar tespiti yapıldı. 60 bin 421 acil yıkılacak ve yıkık bina enkazı tamamen kaldırıldı. Ağır hasarlı bina sayısı 201 bin 211. 79 bin 711 ağır hasarlı binanın enkazı kaldırıldı.

Düzensiz göçle mücadele

Ülkemizde 4 milyon 797 bin 593 düzenli göçmen bulunuyor. Göreve geldiğimiz ilk günden beri üzerinde hassasiyetle durduğumuz düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele başta geliyor.

Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik bin 285 operasyon yapıldı. Göçmen kaçakçılığı faaliyeti yürüttüğü şüphesiyle 2 bin 159 kişi yakalanırken bunların 543'ü tutuklandı. 207'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Son 3 ayda düzenlenen 1285 operasyonda, 75 bin 442 düzensiz göçmenin yakalandı. Bunlardan 32 bin 563'ü sınır dışı edildi.

Depremzedelere destek

Çadırkentlerde ve tesislerde misafir etme dönemi bitti. Deprem bölgesinde geçici barınma alanları konteyner kentlerde sağalnıyor. Depremzedelere 6 milyar liradan fazla kira ayrdımı ödendi. Ayrıca aylık 3 bin lira yüklenen 'ESEN' kart ile gıda alışverişi yapabiliyorlar.