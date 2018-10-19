Bakanın kedisi kayboldu, BRTK karıştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler'in "en az kendisi kadar popüler kedisi" Billy, BRTK içerisinde kaybolunca, endişeli anlar yaşandı.

BRTK'da yayınlanan "Başarı Hikayeleri" isimli programa, kedisi Billy ile birlikte davet alan bakan Çeler, program devem ederken kedisini serbest bıraktı.

Meraklı kedi Billy, BRTK içerisinde gezintiye çıkınca, bakan Çeler endişelendi. BRTK personelinin, bakanın kedisi Billy'yi, bulmak için adeta seferber olduğu gözlerden kaçmazken, kaçak kedi Billy bulununca bakan da personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Çeler, yaşananları şöyle anlattı: