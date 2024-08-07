Bakanlar Kurulu 117 kişiye vatandaşlık verdi

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07/08/2024

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Bakanlar Kurulu 117 kişiye vatandaşlık verdi

Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca gerekli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 117 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.

Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Vatandaşlık verilen kişiler şöyle:

MELTEM ORUÇ

ZEKERİYE MEHMET BOZOĞLAN

ÖMER KURT

TUANA CAN

AHMET ŞAHİN

GAMZE GÜNE

VAKKAS DOĞAN

ABDÜLAZİZ AKBAŞ

YUSUF BAYRAKTAR

ALPİN KILINÇ

NAZLI YILDIZ

MEHMET ALİ EVRENSEL

KÜBRA KOTAN

MELİH TANIR

SEMİRE DERELİ

KARDELEN DERELİ

HAKAN BAYRAKÇI

BANU EVYAPAN

YAREN GÖNÜL

AHMET UÇAR

FURKAN TEKE

BİLAL YÜCEDAL

EMRAH DEMİRC

BURAK AKKUŞ

KUDRET BEDİR

ELİF SU DEMİRCİ

ARİF GÜNEŞ

GÜLLÜZAR ÇAKAL

FATMA ŞEKERÖZ

YUSUF DENİZ

İSMAİL SOYDAN BALTA

SERAP DOĞAN

OSMAN SEÇER

PROF.DR. MEHMET TEVFİK ZEYREK

ARZU SIRMA

SEVGİ BUDAK

MURAT GEZER

UMUTCAN GÜL

MERVE HAYRİYE ÖZDEMİR

NURAL YILMAZ

HİKMET İSKİFOĞLU

FAİK ANIL ERSOY

RAMİZ OĞULCAN TÜFEKÇİLER

GÖKHAN YENİ

MELİSA ESKİSAĞIR

ZEYNEP TAN

NİHAT AKPAK

SÜMEYYE İPEKÇİOĞLU

MİNA İPEKÇİOĞLU

ÖMER ŞAKAR

NAILYA KHAYRUTDINOVA

AYŞE ÇARK

GÜLPERİ PEHLİVAN

SELVA YILDIZ

EZGİ PERTO

YAREN TAZE

MESUT ARIK

ŞEMSEY YILDIZ

ZELİHA KOCAKAYA

KADER BİÇEK

BERRA YURDAGÜL

MERVE ALAKAZ

HÜSEYİNCAN UÇAR

MELİKCAN OVACILL

MERYEM UÇAR

ESİN BAĞRIAÇIK

ALİ KAYA

FATMANUR BAKACAK

ANIL BERHAN ÇETİN

TUTKU GÜLER

ÇAĞLA ÇİRA'

YASEMİN TAŞ

FERİDE TUNÇ

DİLARA PAKİN

ESMANUR ÇETİN

ZÜHAL KOCAÇINAR

ÖZDEMİR UYGUT

MERYEM ÇORAPLI

SERKAN GÜLDA

ELVAN ALCIL

ECEM HATİCE BİLGİN

SAKİNE YILDIRIM

MERYEM HARAÇ

TUBA GÜMÜŞ

MERVE KARA'NIN

NADİDE PELİN POLATATAEŞ

SELVİHAN TAŞGİT'İN

HALİME ÇAĞLA KARABEY

KONCA POLAT

YAĞMUR NİMET ÇAKIR

YAREN BİLGİN

BARIŞ CAN

SILA YİTÜK

HATİCE YILDIZ

AYKUL İNGENÇ

BERKE USLUOĞLU

MÜSLÜM ÇETİN

FAZIL ÇEKER

KEREM YILMAZ

MEHMET KAPLAN

HASRET YİĞİTOĞLU

MUSTAFA KILIÇ

PROF. DR. MEHMAN DAMIRLI

CHRISLIN EXCELENT DIAMONEKA

RAMAZAN KARAKILCIK

CUMA ATLAR

TARIK CİĞER

MUSTAFA ATİLA DİKMETA

DENİZ POLAT

YASİN ÇİÇEK

HÜSEYİN TAHTALIOĞLU

ERDAL COŞKUN

GÜNER BAŞARAN

ALA ECELEHÜVE ERSOY

BÜNYAMİN KİPER

SERAY EKİN

TOLGA EKİN

07/08/2024 23:01
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