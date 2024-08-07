Bakanlar Kurulu 117 kişiye vatandaşlık verdi
07/08/2024
Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca gerekli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 117 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.
Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Vatandaşlık verilen kişiler şöyle:
MELTEM ORUÇ
ZEKERİYE MEHMET BOZOĞLAN
ÖMER KURT
TUANA CAN
AHMET ŞAHİN
GAMZE GÜNE
VAKKAS DOĞAN
ABDÜLAZİZ AKBAŞ
YUSUF BAYRAKTAR
ALPİN KILINÇ
NAZLI YILDIZ
MEHMET ALİ EVRENSEL
KÜBRA KOTAN
MELİH TANIR
SEMİRE DERELİ
KARDELEN DERELİ
HAKAN BAYRAKÇI
BANU EVYAPAN
YAREN GÖNÜL
AHMET UÇAR
FURKAN TEKE
BİLAL YÜCEDAL
EMRAH DEMİRC
BURAK AKKUŞ
KUDRET BEDİR
ELİF SU DEMİRCİ
ARİF GÜNEŞ
GÜLLÜZAR ÇAKAL
FATMA ŞEKERÖZ
YUSUF DENİZ
İSMAİL SOYDAN BALTA
SERAP DOĞAN
OSMAN SEÇER
PROF.DR. MEHMET TEVFİK ZEYREK
ARZU SIRMA
SEVGİ BUDAK
MURAT GEZER
UMUTCAN GÜL
MERVE HAYRİYE ÖZDEMİR
NURAL YILMAZ
HİKMET İSKİFOĞLU
FAİK ANIL ERSOY
RAMİZ OĞULCAN TÜFEKÇİLER
GÖKHAN YENİ
MELİSA ESKİSAĞIR
ZEYNEP TAN
NİHAT AKPAK
SÜMEYYE İPEKÇİOĞLU
MİNA İPEKÇİOĞLU
ÖMER ŞAKAR
NAILYA KHAYRUTDINOVA
AYŞE ÇARK
GÜLPERİ PEHLİVAN
SELVA YILDIZ
EZGİ PERTO
YAREN TAZE
MESUT ARIK
ŞEMSEY YILDIZ
ZELİHA KOCAKAYA
KADER BİÇEK
BERRA YURDAGÜL
MERVE ALAKAZ
HÜSEYİNCAN UÇAR
MELİKCAN OVACILL
MERYEM UÇAR
ESİN BAĞRIAÇIK
ALİ KAYA
FATMANUR BAKACAK
ANIL BERHAN ÇETİN
TUTKU GÜLER
ÇAĞLA ÇİRA'
YASEMİN TAŞ
FERİDE TUNÇ
DİLARA PAKİN
ESMANUR ÇETİN
ZÜHAL KOCAÇINAR
ÖZDEMİR UYGUT
MERYEM ÇORAPLI
SERKAN GÜLDA
ELVAN ALCIL
ECEM HATİCE BİLGİN
SAKİNE YILDIRIM
MERYEM HARAÇ
TUBA GÜMÜŞ
MERVE KARA'NIN
NADİDE PELİN POLATATAEŞ
SELVİHAN TAŞGİT'İN
HALİME ÇAĞLA KARABEY
KONCA POLAT
YAĞMUR NİMET ÇAKIR
YAREN BİLGİN
BARIŞ CAN
SILA YİTÜK
HATİCE YILDIZ
AYKUL İNGENÇ
BERKE USLUOĞLU
MÜSLÜM ÇETİN
FAZIL ÇEKER
KEREM YILMAZ
MEHMET KAPLAN
HASRET YİĞİTOĞLU
MUSTAFA KILIÇ
PROF. DR. MEHMAN DAMIRLI
CHRISLIN EXCELENT DIAMONEKA
RAMAZAN KARAKILCIK
CUMA ATLAR
TARIK CİĞER
MUSTAFA ATİLA DİKMETA
DENİZ POLAT
YASİN ÇİÇEK
HÜSEYİN TAHTALIOĞLU
ERDAL COŞKUN
GÜNER BAŞARAN
ALA ECELEHÜVE ERSOY
BÜNYAMİN KİPER
SERAY EKİN
TOLGA EKİN07/08/2024 23:01