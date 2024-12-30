Bakanlar Kurulu, 3 kişiyi yasaklı göçmen ilan etti

Bakanlar Kurulu, üç kişinin yasaklı göçmen ilan edilmesine karar verdi.

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30/12/2024

Bakanlar Kurulu, 3 kişiyi yasaklı göçmen ilan etti

Bakanlar Kurulu, üç kişinin yasaklı göçmen ilan edilmesine karar verdi.

Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Bahtyyar Karyagdyyev ile eşi Jennet Musayeva, Türkmenistan’da ikamet eden bazı şahıslara, KKTC’ye kolaylıkla giriş yapabilmeleri için davet mektubu göndererek, ülkeye gelmelerini sağlayıp, çıkar elde etmeleri nedeniyle ilgili yasa uyarınca yasaklı göçmen ilan edildi.

Bülent Liçis’in ise, “Dolandırıcılık” suçundan Bakırköy 5.Sulh Ceza Hakimliği, “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan Gaziantep 3. Sulh Ceza Hakimliği, “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan Sakarya 2.Sulh Ceza Hakimliği tarafından aranması nedeniyle ilgili yasa uyarınca yasaklı göçmen ilan edilmesine karar verildi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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