Bakanlar Kurulu: 66 Milyon TL kuraklık tazminatı ödenecek

Bakanlar Kurulu, kuraklıktan zarar gören üreticilere 66 milyon Türk Lirası kuraklık tazminatı ödeme kararı aldı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay kuraklıktan zarar gören yaklaşık 8 bin civarında üreticiye yaklaşık 66 milyon Türk lirası tutarında kuraklık tazminatı ödenmesi kararı üretildiğini kaydederek, bu tutarın 30 milyon TL’sinin bu hafta içerisinde ödeneceğini söyledi.

Bu kuraklık ödemesi bağlamında ihtilaflı olan arazilerin ve gübre beyanı eksik olanlan üreticilerin kesintilerinin bu rakam içerisinden düşeceğini kaydeden Özersay, verim kaybı ödeniği olarak da dönüm başına 20 Türk Lirası ödenmesi kararı alındığını belirtti.