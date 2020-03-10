Bakanlar Kurulu açıkladı: Eğitim ve öğretime korona virüsü arası

Tüm Okullar 15 Mart tarihine kadar tatil edildi.

Bakanlar Kurula toplantısı devam ederken Eğitim Bakanı ara açıklama yaptı, hafta sonuna kadar, yani 15 Mart tarihine kadar tüm okulların tatil edildiğini açıkladı.

Hafta sonu karar yeniden değerlendirilecek.

İşte Bakanlar Kurulu sonrası alınan kararlardan satır başları:

1- 15 Mart 2020 tarihine kadar eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildi

2-Tüm kayıtların ikinci bir emre kadar durdurulmasına karar verildi

3- Akademik idari personel ve yüksek öğrenim öğrencilerinin gerçekleştirecekleri yurtdışı seyahat planlarının iptal edilmesi

4- Yurt içi veya dışında gerçekleştirilecek bilimsel toplantıların ertelenmesi veya iptal edilmsi

5- Üniversitelerle istişare edilip her türlü tedbirin alınmasına

6- Üniversitelerdeki sağlık birimleri ile bakanlık arasında sağlık alanında her türlü işbirliğinin kurulmasına

7- Yüksek öğrenim, ilk ve orta öğretim ile oteller ve diğer kamu kurum kuruluşlarda devam eden ve planlanan staj eğitimlerinin ertelenmesine

8- Üniversitelerde toplu halde seyahat gerektiren sosyal kültürel gezilerin iptal edilmesine

9- Orta eğitimlerde devam eden bütün etkinliklerin spor dahil iptal edilmesine

10-Ülkedeki tüm özel ve devlet okullarının üniversiteler dahil eğitimlerinin 15 Mart'a kadar tatil edilmesine

11- Hiç bir yeni kaydı bizim talimatımız olmadan ne kreş ne yurtlara yapılmasına karar verilmiştir.

Hafta sonu yeni kararlar üretilip sizinle paylaşılacaktır.

10/03/2020 13:15