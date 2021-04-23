Bakanlar Kurulu alım için onay verdi…

Covid-19 ile mücadele kapsamında Bakanlar Kurulu 250 bin PCR test kiti ve 330 bin adet hızlı test kitinin alınması için karar üretti.

Söz konusu kararlar kapsamında kitler Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’ndan temin edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 7 milyon 750 bin TL karşılığında, 330 bin adet koronavirüs antijen test kiti ve setlerinin alınacak. 730 bin dolar karşılığında ise 250 bin adet PCR test kiti alımı yapılacak.

Söz konusu kararlar şöyle:

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23/04/2021 17:38