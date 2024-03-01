Bakanlar Kurulu, Ateşli Silahlar Ruhsat ve Harçların Belirlenmesi Tüzüğü’nde değişiklik yaptı

Bakanlar Kurulu, Ateşli Silahlar Ruhsat ve Harçların Belirlenmesi Tüzüğü’nde değişiklik yaptı.

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01/03/2024

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Bakanlar Kurulu, Ateşli Silahlar Ruhsat ve Harçların Belirlenmesi Tüzüğü’nde değişiklik yaptı

Bakanlar Kurulu, Ateşli Silahlar Ruhsat ve Harçların Belirlenmesi Tüzüğü’nde değişiklik yaptı.

Bakanlar Kurulunun, Ateşli Silahlar Ruhsat ve Harçların Belirlenmesi Tüzüğü’nde yaptığı değişikliğe belirlenen yeni harçlar Resmi Gazetede yayımlandı.

Değişikliğe göre yeni harçlar şöyle:

"Özel izinle toplu tabanca veya tabanca tasarruf ruhsatı 3 bin 510 TL, ateşli silahlar ruhsatı 1315 TL, kayıt belgesi  895 TL, kayıt veya tasarruf belgesinin tahrip veya kaybolduğuna ilişkin gerekçe olması halinde ise 175 TL."

01/03/2024 10:55
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TAGS: haber, kıbrıs
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