Bakanlar Kurulu, Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplandı

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21/08/2023

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Bakanlar Kurulu, Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümetin en üst düzey karar alma organı olan Bakanlar Kurulu, Başbakan Ünal Üstel'in başkanlığında bugün toplandı. Toplantı, önemli konuların ele alındığı bir gündemle gerçekleştiriliyor

Başbakan Ünal Üstel, Bakanlar Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek ülkenin gündemini değerlendirdi ve önemli konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantının ana gündem maddeleri ve alınan kararlar hakkında henüz detaylı bilgi verilmedi, ancak Kuzey Kıbrıs'ın siyasi, ekonomik ve toplumsal konularının masaya yatırıldığına dair güçlü bir izlenim oluştu.

Toplantı sonuçları ve alınan kararlar hakkında kamuoyuna daha fazla bilgi verilmesi bekleniyor. 

21/08/2023 16:40
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TAGS: Bakanlar Kurulu
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