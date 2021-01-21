Bakanlar Kurulu, bazı kişilerin karantina ve PCR ücretlerinden muaf tutulmasına karar verdi.

Karara göre, “Covid-19 salgın tedbirleri neticesinde Kıbrıs’taki görevine geri atanan ordu mensupları, KKTC üniversitelerinde öğrenim gören yabancı öğrenciler ile yurt dışında öğrenim gören KKTC uyruklu öğrenciler, sosyal yardım ile özürlü maaşı alanlar, Sağlık Kurulu ile sevk edilen hasta ve refakatçileri, resmi görevler için TC’den KKTC’ye gelenler ve yurt dışına yapılacak resmi ziyaretli görevlileri” karantina ve PCR ücretinden muaf tutulacak.

Kararda ayrıca Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar çerçevesinde karantinaya girecek olanların yatıracakları ücretlerin belirlenmesinde Maliye Bakanlığının yetkili kılınmasına karar verildi.

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21/01/2021 10:52