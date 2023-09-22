Bakanlar Kurulu, Ercan'da pazar günü yapılacak grevi erteledi

Bakanlar Kurulu, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası'nın (HTKS) Pazar günü yapmayı planladığı grevi 60 gün süreyle erteledi.

Bakanlar Kurulu'nun elzem hizmetlerin aksatılmaması adına aldığı karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, bazı internet haber sitelerinde yer alan açıklamasında, 24 Eylül Pazar günü saat 08.30’da Ercan Kule Kontrol biriminde 1 günlük uyarı grevi yapılacağını, beklentilerinin ise sorunların tümüne kalıcı çözümler bulunması olduğunu belirtmişti.