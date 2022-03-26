Bakanlar Kurulu Ercan'daki grevi erteledi

Arıklı Bakanlar Kurulu Kararı ile Hava Trafik Kontrollerlerinin grevini ertelediklerini açıkladı.

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26/03/2022

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Bakanlar Kurulu Ercan'daki grevi erteledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Bakanlar Kurulu Kararı ile Hava Trafik Kontrollerlerinin grevini ertelediklerini açıkladı.

Bakan Arıklı Pazartesi günü sendika yetkilileri ile görüşüceklerini söyledi.
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kapısız, yazılı bir açıklama yaparak, dün )Cuma) saat 21.20’den bugün (Cumartesi) saat 20.20’ye kadar 23 saatlik uyarı grevi başlattıklarını duyurmuştu.

26/03/2022 06:28
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TAGS: Erhan Arıklı, Ercan grev, Hava Trafik Kontrollerleri Sendikası
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