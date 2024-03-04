Bakanlar Kurulu Ercan’daki grevi erteledi!

Bakanlar Kurulu, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası'nın Ercan Havalimanı'nda başlattığı grevi 60 gün süreyle erteledi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan kararla, elzem bir hizmet olan sivil havacılık takip grevin düzen bozucu özelliği nedeniyle Ercan Havalimanı Hava Trafik Kontrol Şube Amirliğindeki grev kaldırılmış oldu.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Kapısız bugün saat 19.30’dan yarın saat 08.30’a kadar Ercan Kule Kontrol bölümünde grevde olacaklarını açıklamıştı.

Bakanlar Kurulu’nun kararı şöyle:

Bakanlar Kurulu, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’nın 16’ncı maddesinin (3)’üncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak, ulusal güvenlik ve kamu güvenliği ve elzem hizmet olan sivil havacılık hizmetleri ile havaalanı hizmetlerindeki düzen bozucu niteliği olduğu nedeniyle, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikasının ve/veya diğer tüm sendikaların Hava Trafik Kontrol Şube Amirliğinde ve/veya Ercan Havalimanının tüm birimlerinde, 4 Mart 2024 tarihinde başlatmış oldukları grevin, 4 Mart 2024 tarihinden itibaren 60 (altmış) gün süreyle ertelenmesine karar verdi.