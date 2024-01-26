Bakanlar Kurulu ''fiyatlarda denetim'' gündemiyle toplanıyor

Kamu maaşları ve asgari ücrete artış sonrası piyasalarda oluşan fiyat dengesizliği ve aşırı zamlar hükümetin ana gündem maddesi… Başbakan Ünal Üstel başkanlığında bugün saat 13.00’te başlaması beklenen bakanlar kurulu gündeminde, hükümetin fiyat artışlarında bazı önlemeleri değerlendirmesi gündemde. Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, piyasalarda denetimleri artırırken, aşırı fiyat uygulayanlara asgari ücret cezası yanında resen vergi uygulanması düşünülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu dün bir canlı yayında “Asgari ücrete artışın yetmediğini biliyoruz, piyasa da ucuzlamalı. Yarın uzun soluklu bir bakanlar kurulu toplantısı yapacağız, piyasa denetimleri ile ilgili ciddi kararlara imza atacağız gibi görünüyor “ demişti

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