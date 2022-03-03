Bakanlar kurulu güvenoyu aldı
UBP-DP-YDP Hükümeti Bakanlar Kurulu 20 ret ve 29 kabul ile güvenoyu aldı.
03/03/2022
Cumhuriyet Meclisi, UBP-DP-YDP Hükümeti Bakanlar Kurulu için Güven Oylaması ve Başkanlık Divanı Seçimleri gündemiyle toplandı.
UBP-DP-YDP Hükümeti Bakanlar Kurulu için Meclis Genel Kurulu’nda Güven Oylaması yapıldı.
Bakanlar Kurulu, '20 ret' ve '29 kabul' ile güvenoyu aldı. Oylamaya bir kişi katılmadı.
Başkanlık Divanı Seçimleri oybirliğiyle bir sonraki oturumun yapılacağı 7 Mart tarihine ertelendi.