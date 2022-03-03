Bakanlar kurulu güvenoyu aldı

Cumhuriyet Meclisi, UBP-DP-YDP Hükümeti Bakanlar Kurulu için Güven Oylaması ve Başkanlık Divanı Seçimleri gündemiyle toplandı.

UBP-DP-YDP Hükümeti Bakanlar Kurulu için Meclis Genel Kurulu’nda Güven Oylaması yapıldı.

Bakanlar Kurulu, '20 ret' ve '29 kabul' ile güvenoyu aldı. Oylamaya bir kişi katılmadı.

Başkanlık Divanı Seçimleri oybirliğiyle bir sonraki oturumun yapılacağı 7 Mart tarihine ertelendi.

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03/03/2022 10:49