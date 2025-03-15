Bakanlar Kurulu kararı ile orta eğitimde başörtüsü yasaklandı

Haber Kıbrıs ÖZEL

KKTC Mİlli Eğitim Bakanlığı, okullarda başörtüsünü yasaklayan ve kız çocuklarının başını nasıl örtmesi gerektiğini tanımlayan bir adım attı.

Üllemizde ilk kez “özgürlükleri kısıtlayan ve küçük kız çocukları üzerinden başlayan” bir tartışma yaratılmış oldu.

Geçmiş zamanlarda Türkiye’de yasak olmasına rağmen üniversitelerde çok sayıda genç kız başörtülü olarak eğitim hakkından yararlanmıştır

Ne oldu?

Haber Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan derlediği bilgilere göre, İrsen Küçük Ortaokulu son sınıf öğrencisi bir kız çocuğu, geçtiğimiz haftalarda okula baş örtülü geldi.

Okul yönetimi tarafından alınan kararla kız öğrencinin başını açmadı veya İlahiyat Koleji’ne gitmesi istendi.

Kız öğrencinin bunu reddetmesi üzerine konu Eğitim Bakanlığı gündemine getirildi.

Eğitim Bakanlığı ise, çareyi orta ve liselerde kıyafet yönetmeliğini değiştiren bir karar almakta buldu.

Tüzük değişti

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, Resmi Gazetede yayınlanan “GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ

(Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI

(50/1989, 41/1994, 26/1997, 81/2007, 12/2009 Sayılı Yasalar) ve MESLEK TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI 69/89, 40/1994, 27/1997, 13/2009 Sayılı Yasalar” kapsamında değişiklik yaptı.

Alınan karar şöyle:

(2) Öğrencilerin kılık kıyafet düzeni Bakanlık

tarafından düzenlenen ve okullara gönderilen

genelgelerle belirlenir.

(3) Öğrencilerin dini inançlarından dolayı başlarını örtmek istemeleri halinde, yalnızca bone üzerine bandana yerleştirerek başlarını örtebilirler. Bone ve bandana üzerinde herhangi bir şekil, desen, yazı, sembol ve işaret bulunamaz. Bone ve handana okul üniforması ile uyumlu renkte, düz ve sade

olmalıdır."

Tartışma büyüyor

Eğitim Bakanlığı’nın, Bakanlar Kurulu’ndan da destek alarak yapmış olduğu bu değişiklik beraberinde büyük tartışmaları da getirdi.

Ülkemizde ilk kez “kız çocuklarının başörtüsü takmayacağı ve başlarını nasıl örteceği” bir karara bağlandı.

İkna etmek istenildi

Olayın perde gerisinde yaşananlar da tartışmaların büyümesine neden oldu.

Kız çocuğu ve ailesi önce okul, ardından da bakanlık tarafından baş örtüsünü çıkarmadı, veya peruk takması konusunda ikna edilmek istendi.

Ailenin ikna sürecini “Türkiye’deki 28 Şubat dönemi ve ikna odaları” yöntemine benzettiği, bu konudaki şikayetini de başbakanlığa ilettiği öğrenildi.

KKTC vatandaşı

Öğrenci ve ailesinin KKTC vatandaşı olduğu ve hiçbir koşulda okul değiştirmek yanda baş örtüsünü çıkarmayı kabul etmeyeceği okul yönetimine iletildi.

Öğretmenler de ikiye bölündü

Kıbrıs Türk Ortaeğitim Öğretmenler Sendikası’nın hem başörtüsü hem de bone/ bandana kararına karşı çıktığı ve bu konuda eylem hazırlığında olduğu belirtiliyor.

Öğretmenler arasında yasakların özgürlükleri kısıtladığı, gençlere “kendi özgürlüklerine sahip çıkarken, başka gençlerin özgürlüklerini de koruması gerektiği” öğretilmesi görüşü yaygın.