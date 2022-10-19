Bakanlar Kurulu kararıyla verilen vatandaşlıklar Yüksek Mahkeme'ye taşındı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP-TKP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) ve Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen), Bakanlar Kurulu kararıyla verilen vatandaşlıklar için Yüksek Mahkeme'de dava dosyaladı.

Partilerin avukatı Öncel Polili ve yetkilileri, davanın dosyalanması öncesinde konuyla ilgili Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde basına açıklamada bulundu.

Av. Öncel Polili açıklamasında bugün açılan davanın, vatandaşlıklar konusunda açılacak diğer davaların önünün açılması için sembolik anlam taşıdığını kaydetti.

Polili, vatandaşlığın, bir ülkenin egemenliğinin o ülkenin vatandaşları arasında eşit paylaşımı anlamına geldiğini, KKTC'nin egemenliğinin paylaşılmasınınsa bu kadar kolay olmaması gerektiğini bildirmek istediklerini ifade etti.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, hükümetin ülkeye verdiği tahribatın günden güne arttığını savunarak, bilerek ve kasıtlı şekilde Kıbrıs Türk kimliğinin ve varlığının yok edilmeye çalışıldığını kaydetti.

İzcan, ülkeye, demokrasiye, hukuka ve çözüm mücadelesine sahip çıkmaya ve çözüm isteyen güçlerle ortak mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı da bugün açılan davaların aynı zamanda seçme ve seçilme hakkıyla da ilgili olduğunu, bunun örneklerinin daha önce görüldüğünü kaydetti.

"Taşıma nüfusa vatandaşlık verilmesinin Cenevre Konvansiyonu'na aykırı olduğunu" belirten Kanatlı, dört partinin başlattığı ortak mücadeleyi sürdürme kararlılığında olduklarını ifade etti.

TDP-TKP adına konuşan Genel Başkan Mine Atlı ise Yurttaşlık Yasası'nın 9. maddesine atıfta bulunarak bu maddenin Bakanlar Kurulu'na istisnai bir takdir hakkı verdiğini belirterek, ülkede ihtiyaç olmamasına rağmen, ithal hukukçu, ithal mimar vb. bulunduğunu kaydetti.

Vatandaş yapılan göçmenlerin sandıkta homojen bir oy dağılımı sağlamadığını iddia eden Atlı, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) vatandaşlık rantı kullanmaya başladığını, ülkenin iradesini gasp eden herkesten hesap soracaklarını söyledi.

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19/10/2022 11:51