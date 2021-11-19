Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Kararları Kurul Sözcüsü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu açıkladı: "Üreticilere arpada faiz, küçükbaş hayvancılara arpa, çiftçilere gübre desteği verilecek"

"Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuru süresini 21 Aralık 2023’e kadar uzatacak tasarının onaylanarak Meclis’e sunulmasına karar verildi. Basın sektörüne verilen sosyal güvenlik yatırım desteği bir yıl süreyle uzatıldı."

Açıklamalardan satır başları şöyle

Ülkemiz hayvancılarının ve üreticilerinin korunabilmesi için bir dizi kararlar üretildi

Tohumluk arpa buğday %19’luk faizin 9 puanlık kısmının, yemlik arpanın %19’luk faizinin tamamının fondan karşılanmasına,

Zahire üreticileirnin desteklenmesi amacıyla %19’luk faizin 9 puanlık kısmını fondan karşılanmasına

Küçükbaş hayvan üreticilerine hayvan başına 30 KG’lık hibe arpa verilmesine

Yemlik arpa ithalatına üreticiye kilo başında 1.25 destek verilmesine

Basın sektörüne verilen sosyal güvenlik desteğinin bir yıl süreyle uzatılmasına karar verildi

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19/11/2021 17:47