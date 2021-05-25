Bakanlar Kurulu kararları açıklandı…

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, geçişlerin yeniden başlaması için karar aldıklarını duyurdu.

Bakanlar Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından Başbakan Ersan Saner, toplantıda alınan kararları açıkladı.

Ersan Saner, Bakanlar Kurulu'nun geçişler için karar aldığını kaydetti. İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin de karar üretmesi ile geçişlerin başlayabileceğini işaret eden Saner, ülkelerin risk gruplarına göre listelendiğini; farklı kategoride olan ülkelerden gelenler için farklı uygulamaların söz konusu olduğunu açıkladı.

Yeşil kategorideki turistlerin güneyden kuzeye hiçbir uygulamaya tabi olmadan geçebileceğini bildiren Saner, "Sarı ve turuncu kategoride olan ülkelerden gelenlerden son 72 saatte yapılmış PCR veya antijen test istenecek" dedi.

Saner, kırmızı kategorideki ülkelerden gelen kişilere ise izin verilmeyeceğini kaydetti.

Tarım ve gıda güvenliği için alınan kararları da açıklayan Saner, "Su kuyularına elektrik enerjisi bağlanması için yapılan 10 bin TL’lik katkı, bugün Bakanlar Kurulu'nda alınan karar ile 25 bin TL’ye yükseltildi" dedi.

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25/05/2021 20:16