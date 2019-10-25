Bakanlar Kurulu Kararları Açıklandı

Başbakan Yardımcısı ve Dışışleri Bakanı Kudret Özersay Bakanlar Kurulu Kararlarını açıkladı

1- İleri saat uygulaması bu hafta sonu itibariyle sona erecek. Buna göre 27 Ekim gece yarısından sonra sabah saat 04:00’dan itibaren (Pazar sabahı) saatler bir saat geri alınacak.

2- Girne Antik limanında çevre düzenlemesi yapılması ve mevcut mendireğin onarımı yönünde karar üretildi. Bu konuda yakında ihaleye çıkılması için süreç başlayacak.

3- Telefon Dairesi sabit telefon görüşme ücretlerinde indirim yapılması yönünde karar üretildi.

4- Çağdaş standartlarda hizmet verecek şekilde araç muayene istasyonları oluşturması yoluna gidilecek. Bunun için ihaleye çıkılması ve işletme hakkı devri yönteminin izlenmesi kararlaştırıldı. Verilecek hizmetin denetlenmesi görevini Ulaştırma Bakanlığı yerine getirecek.

5- Bazı bölgelerde yeni okul yapılamadığı için yeni yerleşim alanlarında ikamet eden ve kendi olanaklarıyla okul ulaşımını sağlayamayan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması yönünde karar alındı. Bu yönde bir tüzük değişikliğine gidildi.

6- Sağlık Bakanlığı servislerinde yoğun bakım ünitesinin yetersiz kalması durumlarında hastaların mağdur edilmemesi için Bakanlığın dışarıdan yoğun bakım hizmeti alabilmesini sağlayacak bir protokole onay verildi.

7- Ülkenin farklı bölgelerinde kamu yolu güzergahı içerisinde kalan özel mülkiyete ait taşınmaz malların kamulaştırılması yönünde kararlar üretildi.

8- Hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılacak ve Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilecek olan iki ayrı okul ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan arazilerin bu maksatla ayrılmasına dair gerekli kararlar üretildi.

25/10/2019 09:12