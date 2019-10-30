Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay toplantının ardından yaptığı açıklamada, 2020 bütçesinin 8 milyar 814 milyon TL olarak onaylandığını açıkladı.

Özersay: 850 milyon TL olarak öngörülen 2019 bütçesindeki açık 197 milyon TL'ye düşürüldü. Bütçenin yüzde 78'i personel giderleri olarak ayrıldı.

Özersay: Polis yasasında bazı değişiklikler yapılması için, değişiklik yasa tasarısı onaylandı ve Meclis'e sevk etme kararı alındı.

Özersay: Muratağa-Sandallar-Atlılar, Taşkent ve Ayvasıl şehitlerine ilişkin törenlerin devlet töreni olarak düzenlenmesi yönünde karar alındı.

Detaylar az sonra…

30/10/2019 19:54