Bakanlar kurulu kararları açıklandı

Başbakan Ersan Saner, vaka sayılarının böyle devam etmesi durumunda yeni bir kapanmaya gerek duyulmayacağını belirtti. Saner, Ramazan Bayramı ziyaretlerinin çekirdek aileyle sınırlandırılması kararı aldıklarını açıkladı.

Bakanlar Kurulu kararlarını yazılı açıklamayla duyuran Başbakan Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nce alınan kararları onaylayarak Sağlık Bakanlığı’nın bir dizi ek tedbir uygulamasına karar verdiklerini belirtti.

Saner, Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’nın verdiği yetkiyi kullanarak 10 Mayıs Pazartesi ile 17 Mayıs Pazartesi arasında pazartesinden cumartesine kadar saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında ve Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağının devamına karar verdiklerini duyurdu.

Kapalı turizm hizmeti veren otellerdeki çalışanların müşteriler ayrıldıktan 2 gün sonra yaptıracakları PCR testlerinin negatif olmasına müteakip otelden ayrılabilecekleri kararı da ürettiklerini bildiren Başbakan Saner, Ramazan Bayramı dolayısı ile bir defaya mahsus 3 gecelik kapalı otel turizmi için arife olan 12 Mayıs Çarşamba günü 6 uçuş, Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 13 Mayıs Perşembe 4 uçuş charter sefer düzenlenmesini uygun gördüklerini kaydetti.

Başbakan Saner, bu Pazar Anneler Günü olması nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere çiçekçi esnafının sadece çevrim içi (online) sipariş ve kapıda teslim şeklinde hizmet vermeleri uygun görüldüğünü açıkladı.

Saner’in açıkladığı diğer Bakanlar Kurulu kararları şöyle:

“Kapalı ve açık alanlarda kalış sürelerinin en aza indirilmesi ve bulaş riskini azaltmak amacıyla 27.05.2021 tarihine kadar ilgili işletmelerde (cafe, restoran,meyhane,park vb.) canlı müzik yapılmamasına karar verilmiştir. Ülkemizde görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde ilgili işletmelerde 27.05.2021 tarihinden itibaren canlı müzik yapılabilecektir.

Ülkemizde görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanda yapılacak nişan, nikah, düğün, sünnet törenlerinin 27.05.2021 tarihinden itibaren yapılmalarına karar verilmiştir.

Hindistan, Brezilya, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Siera Leone, Kamerun ülkelerinde artan vaka sayıları nedeni ile 24.05.2021 tarihinden itibaren son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan ve ülkemize gelmek isteyen kişilerin (KKTC vatandaşları hariç) alınacak olan ikinci bir karara kadar ülkeye girişlerinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Haftalık PCR testlerini yapmaları kaydı ile kapalı ve açık alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının yapılması ve seyircisiz müsabakaların 17.05.2021 tarihinde itibaren başlanması uygun görülmüştür.

Ramazan Bayramı dolayısı ile kurulması planlanan bayram yeri, lunapark, festival alanı v.b. etkinliklerin yapılmaması uygun görülmüştür. Ayrıca bu tür etkinliklerin yapılabilmesi veya kurulabilmesi ülkemizde vaka sayılarına göre önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecektir.

BAYRAM ZİYARETLERİNE KISITLAMA

Ülkemizde azalan vaka sayıları bağlamında bulaşın tekrar artmasını engellemek, ileriki günleri kazanmak ve ailelerimizi korumak adına Bayram ve aile ziyaretlerinin kısıtlanarak sadece çekirdek aile kapsamında kutlanması uygun görülmüştür.

17.05.2021 tarihinden itibaren deniz gezi teknelerinin, kapasitelerinin üçte biri kadar yolcu olacak şekilde ve belirtilen koşullarda hizmet vermeleri uygun görülmüştür. Tur teknesinde görev yapan personel yedi günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir.

İNTERNET KAFELER 18 MAYIS’TA AÇILACAK

İnternet kafelerde çalışan kişilerin 17.05.2021 tarihine kadar taranmaları amacıyla PCR testlerini yaptırmaları uygun görülmüş olup 18.05.2021 tarihinde internet kafelerin açılmalarına karar verilmiştir. İnternet kafelere giriş yapan kişiler kayıt altına alınacak ve kişiler bilgisayarları azami 2 saat kullanabilecektir.”

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07/05/2021 20:24