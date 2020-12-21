Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Ersan Saner açıklama yaptı.

İşte kararlar:

-2021 bütçesi Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak meclise sevk edildi.

-Ehliyet, Sınav ve Sürüş Ehliyet Müfettişleri ile ilgili Usul ve Kurallar Tüzüğü, Sürüş Eğitim izni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü, Şoför Okulları ve Eğitmenleri ile ilgili Esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü’nün alınan kararla uygulamaya girmesi sağlandı.

- Öğrenci ehliyetleri süresi 28 Şubat 2021’e uzatıldı. Süresi dolan tüm öğrenci ehliyetleri ücretsiz olarak uzatıldı. Ek bir ücret alınmayacak.

- DAÜ’nün 2020 bütçesi onaylandı.

- Bakanlar arasında borç yapılandırılırken pul parası alınmayacak

- Akaryakıta yapılması planlanan zam yapılmayacak. Fark FİF’ten ödenecek.

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21/12/2020 21:37