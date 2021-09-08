Bakanlar Kurulu, kısmi sokağa çıkma yasağını 14 Eylül’e kadar uzattı

Bakanlar Kurulu, KKTC’de bir süredir uygulanan geceleri kısmi sokağa çıkma yasağını uzattı.

Karar 14 Eylül’e kadar geçerli olacak. Resmi Gazete’de yayımlanan emirnameye göre, Coronavirüs’ün yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı uzatıldı.

Karar uyarınca, 14 Eylül tarihine kadar her gece saat 00.00’dan sabah 05.00’e kadar sokağa çıkmak yasak olacak. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışan özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, sağlık çalışanları ve benzeri gibi çalışanlar kısmi sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

Bu kişilerin dışındakiler ise yasağa uymak zorunda olacak. Kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacak.

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08/09/2021 13:04