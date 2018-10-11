Bakanlar Kurulu KOBİGEM'i Kapattı İddiası

Küçük esnafa, çiftçi ve hayvancıya faiz kredi sunan KOBİGEM’in Bakanlar Kurulu kararı ile kapatıldığı iddia edildi.

Söz konusu iddiayı yorumlayan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun "Umarım doğru değildir. Çok yazık" dedi.

UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmeler ve Kuzey Kıbrıs KOBİGEM hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Sunat Atun, dün Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, tarihi bir iktisadi siyasi liderlik ortaya koyarak, suni olarak gelişen enflasyon ortamını dağıtmak için iş dünyasını ve bankaları topladığını ve güçlü, kararlı bir hamle yaptığını kaydetti.

Buna göre Türkiye ekonomisinde tüm ürünlerin fiyatına yüzde 10 indirim getirileceğini, faizlerin yüzde 10 düşürüleceğini ve yılsonuna kadar elektrik ve gaz fiyatlarına zam yapılmayacağını ifade eden Atun, KKTC’de ise hükümetin aldığı bir kararı “eşi görülmemiş bir şaşkınlıkla” duyduğunu savundu ve şunları kaydetti:

“Küçük esnafın, KOBİ’lerin imdadına yetişen, gerek esnafa gerekse çiftçi ve hayvancıya tarihin ilk sıfır faiz kredilerini sunan KOBİGEM’i Bakanlar Kurulu kararı ile kapattığını duyuyoruz. Umarım doğru değildir.

Görevini bundan sonra YAGA yürütecekmiş. Yani ülkemize 10 yılda tek bir projesi kazandıramayan hantal YAGA; 10 yılda 10 binin üzerinde esnaf, KOBİ, turizmci, girişimci, çiftçi ve hayvancıya, kısaca ekonomimize 1,3 milyar TL düzeyinde kaynak sağlayan KOBİGEM’i yuttu. Çok yazık.”