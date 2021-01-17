Bakanlar Kurulu sonrasında açıklama yapıldı

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17/01/2021

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Bakanlar Kurulu sonrasında açıklama yapıldı

Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrası yapılan açıklamada Başbakan Ersan Saner gece sokağa çıkma yasağınının bu akşamdan itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi.

Başbakan Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun kararları yeniden düzenleyeceğini ve ardından resmi gazetede yayınlanacağını söyledi

Saner'in açıklamasına göre Bakanlar Kurulunun dün aldığı kararlar yürürlükte. Sokağa çıkma yasağı 22.00-05.00 arasında uygulanacak.

 

17/01/2021 17:46
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TAGS: Bakanlar Kurulu, corona, bulaşıcı hastalıklar
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