Bakanlar Kurulu Toplandı

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında başladı.

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24/02/2022

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Bakanlar Kurulu Toplandı

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında başladı.

Saat 14.00’te başlaması planlanlanan toplantı, Başbakan Sucuoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen Rusya-Ukrayna krizine yönelik olağanüstü toplantıya katılması nedeniyle, saat 16.30’da başladı.

Başbakanlık Bakanlar Kurulu toplantı salonunda yer alan toplantıda, bakanların tümü hazır bulundu.

Toplantı sonrasında, Başbakan Sucuoglu'nun açıklama yapacağı belirtildi.

Haber: Cemre Peral Yanıker - Fotoğraf: Süleyman Önal - TAK

24/02/2022 16:53
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TAGS: Bakanlar Kurulu
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