Bakanlar Kurulu Toplandı
UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında başladı.
24/02/2022
UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında başladı.
Saat 14.00’te başlaması planlanlanan toplantı, Başbakan Sucuoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen Rusya-Ukrayna krizine yönelik olağanüstü toplantıya katılması nedeniyle, saat 16.30’da başladı.
Başbakanlık Bakanlar Kurulu toplantı salonunda yer alan toplantıda, bakanların tümü hazır bulundu.
Toplantı sonrasında, Başbakan Sucuoglu'nun açıklama yapacağı belirtildi.
Haber: Cemre Peral Yanıker - Fotoğraf: Süleyman Önal - TAK