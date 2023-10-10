Bakanlar Kurulu toplandı

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10/10/2023

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Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplandı

Başbakan Ünal Üstel'in başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun gündeminde ülkenin yönetimindeki güncel gelişmeler ve gelecekteki hedefler bulunuyor. 

Bakanlar Kurulu toplantısında, ekonomik kalkınma, sağlık, eğitim ve kamu hizmetlerindeki iyileştirmeler gibi bir dizi önemli konunun ele alınması bekleniyor. 

Hükümet yetkilileri, Kıbrıs Türk toplumunun ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli politika ve projeleri görüşerek, daha sürdürülebilir bir geleceği hedefliyor.

 

10/10/2023 16:57
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TAGS: Bakanlar Kurulu
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