Bakanlar Kurulu toplanıyor

Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanıyor.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre toplantı saat 16.00’da gerçekleştirilecek.

Öte yandan Kıbrıs konferansına katılmak için Cenevre’ye giden Başbakan Ersan Saner bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönüyor. Başbakan Ersan Saner 11.00 de İstanbul’dan tarifeli uçakla adaya gelecek. Saner, gelişinin ardından basın açıklaması da yapacak.

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30/04/2021 08:55