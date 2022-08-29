Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8 Eylül’de Kıbrıs sorunuyla ve Abdülhamid Han gemisinin KKTC için önemiyle ilgili Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendireceğini ifade etti. Belediyelerin birleştirilmesine ilişkin yasa nedeniyle Bakanlar Kurulu’nu yoğun çaba içersinde sabah saatlerinde yasayı geçirdiklerini ifade eden Tatar, birleştirmelerin hayırlı olmasını diledi.

Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Başbakanlıkta yer alan toplantıda Başbakan Ünal Üstel ve bakanlar yer aldı.

Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, Başbakanlığa gelişinde kapıda karşıladı.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklama yaptı.

Tatar: Hükümet’in çalışmalarına destek için bakanlar kurulundayım

Kıbrıs Sorununa ilişkin ‘yeni siyaset’ vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, 8 Eylül’de Meclis’te de tüm milletvekillerine anlatma fırsatı olacağını ifade etti.

Her konuda ciddi anlamda çalışmalar yapan Hükümet’in çalışmalarına destek vermek için Bakanlar Kurulu’nda olduğunu söyleyen Tatar, Bakanlar Kurulu’nda konuşulan diğer konuları da paylaştı.

Belediyelerin birleştirilmesine ilişkin yasa nedeniyle Bakanlar Kurulu’nu tebrik ettiğini söyleyen Tatar, birleştirmelerin hayırlı olmasını diledi.

“Belediyeler reform çalışmasından memnunum”

Görüşlerini de istişare fırsatı bulduğunu kaydeden Tatar, uzun süredir yapılmadı planlanan reform çalışmasının hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti belirttiğini aktardı.

Kıbtek’te bir takım sorunlar olduğuna işaret eden Tatar, devam eden Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle yakıt sıkıntısının ve birçok sıkıntının devam ettiğini ancak maliyetlerin önemli olduğunu ifade etti.

Aşamaların titizlilikle yürütülmesi, yol haritası ile raya oturtulmasının önemini aktardığını ifade etti.

“Konya’daki spor oyunlarına bizim sporcularımızın katılamamasından üzüntü duydum”

Tatar, sporcularımızın bu müsabakalara katılabilmesi için yaptığı istişarelere ilişkin Bakanlar Kurulu’na bilgi verdiğini de söyledi.

Bu konularda çalışmaların hep birlikte sürdürülmesi gerektiğini ifade ettiğini belirtti.

İki Birleşmiş Milletler (BM) askerinin Mağusa’da kiraladıkları jet-ski ile kaza yaptıkları, bu iki BM askeri ile ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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29/08/2022 18:33