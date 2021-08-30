Bakanlar kurulu toplantısında testler görüşülecek

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30/08/2021

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Bakanlar kurulu toplantısında testler görüşülecek

Bakanlar Kurulu bugün toplanacak. Toplantıda antijen ve PCR testlerinin ücretli olmasının da görüşülmesi bekleniyor.

Testlerin ücretli olması nedeniyle toplumdan sesler yükselirken, sosyal medyada söz konusu karara karşı “sivil itaatsizlik” çağrıları yapılıyor.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, testlerin ücretsiz olması gerektiğini savunurken, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, her gün yapılan yaklaşık 20 bin testin devlete günde 1 milyon TL’ye mal olduğunu açıklamıştı.

 

30/08/2021 09:36
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