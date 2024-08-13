Bakanlar Kurulu, Türkiye ve İsrail dışındaki ülkelerden de akaryakıt tedariki için karar üretti

ads ads ads ads
13/08/2024

ads
Bakanlar Kurulu, Türkiye ve İsrail dışındaki ülkelerden de akaryakıt tedariki için karar üretti

Bakanlar Kurulu, Türkiye ve İsrail dışındaki ülkelerden ve farklı menşelerden de akaryakıt ürünleri tedarik edilebilmesi yönünde karar aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda “Önergede belirtilenler ışığında, ülkemizde bulunan izinli akaryakıt ithalatçı şirketlerin, arz güvenliğini sağlamak adına Türkiye ve İsrail dışındaki ülkelerden de ve farklı menşelerden akaryakıt ürünleri tedarik edilebilmesi, yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun kalitede akaryakıt ürünlerinin tedarik edilebilmesine karar verdi.” ifadeleri yer aldı.

13/08/2024 15:23
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Bakanlar Kurulu, Türkiye, İsrail
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.