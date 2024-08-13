Bakanlar Kurulu, Türkiye ve İsrail dışındaki ülkelerden de akaryakıt tedariki için karar üretti

Bakanlar Kurulu, Türkiye ve İsrail dışındaki ülkelerden ve farklı menşelerden de akaryakıt ürünleri tedarik edilebilmesi yönünde karar aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda “Önergede belirtilenler ışığında, ülkemizde bulunan izinli akaryakıt ithalatçı şirketlerin, arz güvenliğini sağlamak adına Türkiye ve İsrail dışındaki ülkelerden de ve farklı menşelerden akaryakıt ürünleri tedarik edilebilmesi, yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun kalitede akaryakıt ürünlerinin tedarik edilebilmesine karar verdi.” ifadeleri yer aldı.