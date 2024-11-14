Bakanlar Kurulu'ndan 136 kişiye vatandaşlık

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14/11/2024

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Bakanlar Kurulu'ndan 136 kişiye vatandaşlık

Bakanlar Kurulu, 136 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.

Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Vatandaşlığı onaylanan kişiler şöyle: 

  1. MUSTAFA ERDOĞAN                        
  2. İRFAN ÖZTÜRK       
  3. PELİN KARA                    
  4. FERHAT BATUŞ          
  5. MUSTAFA KURCAN                    
  6. BERÇ SINDIROĞLU         
  7. BAHADIR YILDIZ          
  8. EMRAH MERCİMEK       
  9. NURCAN KİLVAN         
  10. BİLGE KOCA                   
  11. YILDIZ ÖCAL                  
  12. ELİF YURTTAŞ                
  13. NAZİFE KURT          
  14. UTKU GÜLŞEN          
  15. OĞUZHAN DÖLEK          
  16. FİKRET BİLALOĞLU         
  17. HASAN DİNLER          
  18. HAKAN CEMALİ         
  19. ÖZLEM SESSİZOĞLU         
  20. MUHAMMET İKBAL AVCI        
  21. HAVVA MELİS ŞEN          
  22. ERKAN BAL                     
  23. YUSUF SERTKAYA        
  24. TEVFİK İLKER ÖNAL                  
  25. ŞÜKRAN TURAN          
  26. COŞKUN SAĞALTICI                 
  27. BERKAY SAHİR ÇAPAR            
  28. TUBA BOYRAZ               
  29. DOĞUKAN KARA         
  30. HAMİT KARAHAN         
  31. BOZAN YAPICI              
  32. SAIDA BAKHTIYAROVA            
  33. YASEMİN AYTEKİN          
  34. ŞEYMA ASLAN              
  35. PINAR ÇİNLER          
  36. SABİNA TOLON          
  37. ZEKERİYE GÖKTEPE         
  38. SÜLEYMAN YILDIZ                     
  39. MİRİCAN KIRAT            
  40. GAMZE BATUŞ          
  41. ALEYNA KARACAN                    
  42. BERFİN ARSLAN          
  43. ÇİĞDEM TURAN          
  44. MURAT GÜLEÇ          
  45. ORHAN CEMALİ         
  46. EROL ÇAKIR                   
  47. SONGÜL KURUKAFA                
  48. MELİSA YILDIRAN                       
  49. VASFİ AÇIKEL          
  50. ÖMER FARUK HAYRANOĞLU         
  51. SABİHA HASSUNOĞLU         
  52. ADEM TINGIR                
  53. KÜBRA DURAN             
  54. RABİA BATUŞ          
  55. İDRİS VARDAR              
  56. HİKMET HATAY              
  57. AHMET ULUSAN          
  58. SEYRAN KOÇ          
  59. AHMET KALBUR          
  60. ALİ KALBUR          
  61. MUSTAFA EREN SIÇRAMAZ                 
  62. ÖNDER TÜREYEN          
  63. NACİ KALELİ         
  64. SEMRA BARUTÇU         
  65. ZEYNEL ABİDİN EROL          
  66. SAİM İLKILIÇ                  
  67. MUSTAFA CELAL SARIGÜL        
  68. CANSU DEVRİM          
  69. KÜBRA YILDIZ                
  70. DİLEK BAYRAM             
  71. İBRAHİM TÜMAY          
  72. HALİL ERŞAHİNOĞLU         
  73. MELİSA MERVE ERCEM          
  74. DUYGU SAĞNAK YILDIZ         
  75. YILMAZ ATAR                  
  76. AYKUT MUTLU         
  77. MERVE KOZKIRAN                      
  78. ECE YILDIZ                      
  79. VELİ KORKMAZ             
  80. EZGİ KEKLİK          
  81. MEHMET AYTAŞ           
  82. BUSE KARADENİZ          
  83. BÜŞRA YILDIZ               
  84. GİZEM EYNALLI            
  85. İLKNUR DOĞAN          
  86. ALPER URAS                  
  87. ENVER POLAT               
  88. NECATİ BAYRAKÇI                      
  89. SİBEL SAYGI                   
  90. ASU YASİN          
  91. DR. ÖZGÜR ÖZTAN                   
  92. ERTUĞRUL GÖZÜTOK          
  93. ZELİHA SAYGI                
  94. ZEHRA YILDIZ                
  95. EMRE BARIŞ EKLER          
  96. DOÇ DR. BURCU GÜNAL ABDULCELİL          
  97. FERİDE ALGIN               
  98. MEHMET ÖZMAY         
  99. SERKAN DENİZHAN                  
  100. ÖZLEM ALAKUŞ          
  101. EMİNENUR YILMAZ                   
  102. ULAŞ KÜÇÜK        
  103. EMİNE SÖZER          
  104. ESRA NUR YILKICI                      
  105. SİNAN DOĞAN             
  106. TUĞBA ERTE         
  107. ZEHİYE TÜRKMEN          
  108. YÜKSEL BOZKURT          
  109. SEDA KANBUROĞLU         
  110. SERDAR BULUT          
  111. ADEM KURT          
  112. MERT CAN LAÇİN          
  113. ABDURRAHMAN FIRAT           
  114. MİTHAT PEKER          
  115. ÜMEYYE BOLAT           
  116. KARDELEN ÇELİK          
  117. ALİ YİĞİT          
  118. EFE GÜLEÇ          
  119. RANA USLU         
  120. KÜBRA GÜLEÇ          
  121. AHMET FINDIK                      
  122. GÖKBERK HAN GÖK        
  123. DAMLA DERE         
  124. MEHMET BOZOĞLAN                      
  125. İLAYDA İPEK          
  126. MÜNÜRE İPEK          
  127. MEHMET MASAT                  
  128. PROF. DR. NURİ ASLAN                  
  129. GÖKHAN COŞKUN          
  130. SEREN TAKA           
  131. BÜŞRA DOĞMUŞ          
  132. MEHMET CAN GÜMÜŞOLUK          
  133. ATIF UMUT KOLAYLI          
  134. MELİSA ÇEVİK          
  135. ERSİN TEKGÖZ        
  136. ÖZGÜR TEKGÖZ     
14/11/2024 19:58
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